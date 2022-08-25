（取自台北市政府官網）

中秋將至，臺北市政府為關懷弱勢服役役男家屬的生活狀況，由兵役局林春來副局長代表市府，於節前（8月25日）前往列級戶家中訪視，藉此瞭解家屬實際生活情形，並致贈禮券及慰問品，表達市府最誠摯的祝福與關懷，提前向家屬賀節，祝福家屬中秋佳節愉快、平安健康。

兵役局表示，秋節生活扶助金將於8月31日匯入役男家屬帳戶，以提供實質的生活協助，同時寄發市長慰問信函，希望能讓役男在軍中或服勤單位，都能安心服役，家屬快樂過節，也藉此提醒扶助戶至郵局確認款項入帳。

林春來副局長也再次提醒臺北市的役男及其家屬，目前疫情尚不穩定，防疫工作絕對不能鬆懈，還是要落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等衛生習慣，也叮嚀役男在服役（勤）期間，若遇任何問題，請立即向部隊（服勤單位）反映，或於上班時間致電兵役局（電話：2365-4361），以提供即時的協助，請家屬放心。