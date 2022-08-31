成功大學今天起一連3天舉辦「成功登大人-新鮮人成長營」。(成功大學提供／曹婷婷台南傳真)

成功大學9月5日開學，因應9月起將有一波疫情高峰，宣布開學前4周採遠距上課，10月3日實體上課。(摘自成功大學官網／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情升溫，全台連續2天新增病例數超過3萬例，下周一開學在即，成功大學因應中央流行疫情指揮中心預期9月本土個案恐有一波高峰，決議9月5日開學至18日採遠距為主、實體報備教學模式；9月19日至10月2日待教育部核定，仍採遠距為主、實體報備，10月3日起實體上課。

成大指出，考量新舊生在開學期間將有大量跨縣市移動，又校園為高度密集場所，因應疫情調整授課方式，開學前4周以遠距為主、實體報備模式，保障學生受教權益也兼顧校園安全，10月3日才全面改為實體上課，相關訊息公告於學校官網上。

雖有學生樂得說，「哇，放暑假放到10月！」不過，經歷了2年多來遠距、實體參半的上課模式，不少學生表達想念實體上課心情。學校一公布這個消息後，即有已提早返校學生忍不住哀號「啊，我剛交完房租入住」，也有學生說，「現在沒疫情，是不是騙人？」更多學生無奈說，「讀個大學有一半時間都在家，根本沒有讀大學的感覺」、「一直線上授課，好懷念實體上課」。

雖然宣布開學先採遠距，但成大今天起一連3天舉辦實體「成功登大人-新鮮人成長營」，疫情考量下，典禮嚴格控管現場人數，將9大學院新生分散在成功廳、經緯廳、格致廳、崇華廳、理學大樓視聽教室、生科院三樓大講堂、第一演講室、成杏廳等8個場館，配合線上直播進行。