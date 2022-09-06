台東專科學校傳霸凌，押走學生過肩摔、呼巴掌。（翻攝自網路）

台東專科學校傳出霸凌事件，有網友5日下午在社群貼出影片中，有數名年輕人疑押學生在走廊，被推、過肩摔、呼巴掌，甚至猛踹頭部，見學生疑昏倒才離開，貼文者還留言「我先來去辦轉學」，校內教官證實為學生間起衝突，否認幫派進入校園 。

有網友5日下午在「黑色豪門企業」Telegram群組中貼出2段影片，內容都是數名年輕人，疑似押1名藍色T恤學生經過教室走廊，還不斷嗆「是不是要單挑，來啊」，之後被1人從後重推、另1人以勒頸方式將學生過肩摔到地上。

遭到霸凌的學生被摔倒地後，躺在地上不反抗、不說話，霸凌者對該生呼巴掌、嗆單挑，然後有人用腳重踹該生頭部，被霸凌者倒地不動，眾人見學生疑似昏倒，一聲吆喝後離開。

媒體向校內教官證實，該影片的確是學校學生間糾紛起衝突、已經處理，正在了解雙方糾紛原因，將連絡相關學生家長到校，絕非外傳幫派進入校園。

台東縣警察局少年隊長龔士哲表示，警方已得知本案，並和校方保持聯繫，初步了解雙方均為該校學生，正持續與教官保持聯絡，並約制雙方防止進一步紛爭。

警方也建議，校方明日調解後無論提告與否，都要帶到派出所或本隊報案、製作筆錄，依傷害罪或少年事情處理法。該影片後來也已下架。