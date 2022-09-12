台東天后宮12年1次的「七朝祈安清醮」大典即將盛大舉行，特別自15日起至26日（17日除外）每天下午安排1車次免費導覽服務，由專人為大家介紹各醮及相關景點的意義及內涵，報名表單連結(https：／／reurl.cc／2ml9D9)。

台東「天后宮後山媽七朝祈安清醮」大典為每12年逢虎年舉行1次的盛大活動，台東市轄區為醮域，以祈求地方安康、祈神酬恩、施鬼祭魂、敬天謝地。

今年也是台東天后宮建宮130年，為讓更多的鄉親好友認識這盛大活動的意義及內涵，特別自9月15日起至9／26日（除9／17日外）每天下午安排了1車次免費導覽服務，搭乘遊覽專車由專人為大家分享各醮及相關景點的意義及內涵。

為方便遊客及鄉親搭乘，特別安排台東轉運站台東旅服中心前及天后宮中華路大門前為上下車接送點。

台東天后宮表示，基於資源共享，每人請報名1車次即可，報名依先後次序，請個別報名，暫不接受團體預約。