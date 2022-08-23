雲林縣口湖鄉「產業嘉年華」因疫情停辦2年，9月9日將在宜梧滯洪池旁登場。（本報資料照片）

雲林縣口湖鄉公所為帶動地方發展，規畫9月9日在宜梧滯洪池旁舉辦「產業嘉年華」，公所23日表示龍舟賽與產業嘉年華是口湖鄉重要的活動，近2年因疫情因素停辦，目前疫情趨緩，為帶動地方觀光休閒產業，今年產業嘉年華再次登場，歡迎民眾前來享用免費文蛤海鮮粥、體驗環湖觀光遊艇。

宜梧滯洪池前身為台糖宜梧農場，因地層下陷加上海水倒灌，導致農場長年積水不退，2013年改建為滯洪池，有效減緩口湖鄉淹水問題，2018年雲林縣政府在此舉辦雲林首屆龍舟賽，打響「海角祕境」名號，2019年口湖鄉公所開辦產業嘉年華，持續帶動地方觀光休閒產業發展。

口湖鄉長林哲凌表示，前2年因疫情影響，龍舟賽與產業嘉年華被迫取消，今年有不少民眾詢問公所2活動能否復辦，端午節因疫情延燒，無法舉辦龍舟賽，但目前疫情趨緩，公所評估後，決定於9月9日復辦產業嘉年華，並以文蛤為今年主題，推出文蛤海鮮粥等文蛤特色小吃與料理。

林哲凌說，口湖鄉水產養殖種類眾多，除了文蛤，還有牡蠣、鰻魚、烏魚、台灣鯛等，公所每年都會選擇1種水產養殖物，作為產業嘉年華的活動主題，協助漁民行銷。最近因大陸禁台食品進口，不少漁民受影響，更需要藉由此次活動，幫助漁民多元行銷度過難關。

林哲凌指出，9月9日當天，產業嘉年華活動現場準備了2000份文蛤海鮮粥、SUP立式划槳、環湖觀光遊艇、環湖腳踏車、湖畔野餐派對，搭配精彩的表演活動，有吃有玩，完全免費，邀請大家在中秋節前夕，來宜梧滯洪池提前歡度佳節。