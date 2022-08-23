櫃買中心23日表示，對心悅生醫公司（6575）違反重大訊息規定處違約金50萬元。

櫃買中心表示，心悅生醫公司於111年7月31日發布新藥SNB01之二期臨床試驗解盲結果重大訊息，惟重大訊息內容未清楚敘明主要評估指標及統計數據，嗣於111年8月1日及8月2日所更正公告之內容仍揭示主要評估指標為「減少由COVID引起的炎症並改善整體健康狀況」之錯誤資訊，經櫃買中心數次通知後方進行更正，核有缺失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處違約金新臺幣50萬元。