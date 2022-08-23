蔡英文總統抵達設在台南市立殯儀館景行廳的靈堂，向因公殉職的2名警員致哀，並慰問家屬。（洪榮志攝）

台南市政府警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職，蔡英文總統今天下午16點25分抵達設在台南市立殯儀館景行廳的靈堂致哀，並慰問家屬。蔡英文除指示市府盡全力幫助家屬撫恤、治喪等事宜外，也允諾將修法放寬員警用槍規定，以及重檢討外役監的收容規定。

據轉述，凃明誠的姊姊告訴蔡英文，她看到弟弟被歹徒割傷頸部後，仍奮力掙扎抵抗的畫面，覺得他實在很勇敢，希望政府能夠支持警察，修法放寬警槍使用規定。

凃姊還認為，凶手林信吾的刑期仍有一段時間，為何可以申請移監到明德外役監？希望能重新檢討外役監的收容規定。據了解，蔡英文聆聽後，當場允諾家屬的要求。

蔡英文在內政部長徐國勇、警政署長黃明昭、台南市長黃偉哲、台南市警察局長方仰寧等人的陪同下，分別向凃明誠、曹瑞傑2人的靈堂致哀，但全程不受訪，也拒絕媒體進入拍照，大約停留30分鐘後離去。