防疫險已賠款破500億元，產險業今年增資亦將破表。金管會23日公布，到本月22日為止，防疫保單已理賠143萬件，已占今年新承保件數的30.56％，今年累計理賠金額也已逾534億元，是今年已收保費的120倍，且近一周以來理賠件數增14.8萬件、理賠金額58.81億元，似乎仍未從高峰往下降。

保險局主秘蔡火炎亦公布，目前已核准四家產險公司增資，金額共437億元，分別是國泰世紀產險增資100億元、中信產險40億元，富邦產險增資150億元、新安東京海上產則是增資147億元。

從2017年到2021年的五年間，僅二家產險公司辦理過現金增資，分別是2017年增資6.7億元、2021年增資1.08億元，合計僅7.78億元。

目前中信產已在規劃二度增資，和泰產險亦已修正資本額，未來一年內可在13億股內現增，則今年產險業增資金額應會突破500億元，甚至上看600億元，即過去五年現增金額的64倍到77倍之多，股東增資壓力破表。

另外，到22日為止，疫苗險累計理賠件數亦已達28.79萬件，理賠金額累計121.64億元，其中大部分也是產險業的一次性理賠，已占今年新收保費的12倍。

疫苗險與防疫保單到22日合計已理賠655.72億元，應是史上理賠最慘重的險種。

保險局亦宣布，到22日為止，只剩下二家產險公司及一家壽險公司還有銷售疫苗險，且一家產險公司只賣舊保戶，不接受新投保件，另一家產險只賣6到18歲的被保險人；防疫險則是完全停賣中。