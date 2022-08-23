金管會今（23）日公布防疫保單理賠最新統計，今年以來累計至8月22日，防疫險雙險理賠總額超過655.71億元；此外，金管會目前已核准四家產險公司增資、總額437億元，加上尚在規劃增資的公司，整體產險增資金額上看600億元。

今年至8月22日，防疫保單承保件數為467萬9508件，保費收入為44億3853萬元，理賠件數為143萬260件，理賠金額534.07億元。疫苗險承保件數為236萬9038件，保費收入為10億97萬元，理賠件數為28萬7905件，理賠金額為121.64億元。

金管會目前已經核准四家產險的增資案：國泰世紀產險增資100億元、中信產險40億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元，合計共437億元。規劃增資中的公司：中再保21億元、和泰產130億以內、兆豐產險20億元，中信金法說則預告將再啟動二次增資，預估今年產險業增資總額上看600億元。