碰到難以解釋的感情爭議，換做是你會如何處理？日前有男子被女友發現床上有大嫂遺落的耳環，嚇得他不知道該如何反應，只好請朋友上網求助，還說「男人肯定幫助男人」，貼文一出引發討論，有人認為理由的合理性並不重要，關鍵在於女友能否接受。

原PO在臉書「匿名2公社」發文，一開頭就強調，自己並非事主，只是代友求救，他表示，友人和女友床戰完後便去洗澡，沒想到這時女友卻在枕頭底下翻出了「大嫂的耳環」，讓友人頓時百口莫辯，因此想尋求眾多網友的建議，原PO直說：「女人總是為難女人，男人肯定幫助男人…要怎麼幫忙？」

貼文曝光後，許多網友都不敢相信，認為這種情況通常朋友就是事主本人，紛紛留言呼籲要誠實，「都已經匿名了，我堅信事主是你」、「不是你幹嘛匿名」，其他人則說，「老實承認出軌吧，別想東想西的」、「自首無罪，抓到雙倍」。

另外，其他網友也提出各種建議，「就說是買來送女友的」、「當全家人的面，拿著耳環問大嫂，為什麼妳的耳環會在我的枕頭下，害我女朋友誤會了！」、「為啥要解釋，直接請大嫂說是掉的不就好了，解釋更奇怪」、「說耳環是你的一定過關」。而最後也有網友點破關鍵，認為「合不合理不重要，女友接不接受才是重點」。