中共全國政協主席汪洋昨會見中國天主教愛國會、中國天主教主教團新一屆領導班子成員。汪洋強調，天主教界要把天主教界人士和信教群眾團結在黨和政府周圍，新一屆「一會一團」要堅持正確政治方向，堅定擁護中國共產黨的領導，擁護社會主義制度；要站穩政治立場，自覺抵禦境外勢力滲透，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

同時，要運用中國文化、中國語言、中國表達方式闡釋和研究教義經典，深入推進天主教中國化。要努力培養一支政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的教職人員隊伍，確保天主教領導權牢牢掌握在愛國愛教人士手中。

中國天主教第十次全國代表會議近日在武漢舉行。會議審議通過了《中國天主教愛國會、中國天主教主教團第九屆委員會工作報告》，修改通過了《中國天主教愛國會章程》《中國天主教主教團章程》。李山當選中國天主教愛國會主席，沈斌當選中國天主教主教團主席。