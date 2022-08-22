新北市長侯友宜21日前往新北市淡水區，出席台灣道教總會的祈福中元普渡法會，其中以新北市道教會為首的宗教團體也表態力挺侯友宜連任新北市長；侯友宜表示，今後會持續秉持關公忠孝節義的精神，持續讓新北市越來越好。

侯友宜表示，他歷經許多職位，不管在什麼位子，都會用盡全力把事情做好，不論是五股垃圾山，或是新泰塭仔圳，都展現勇氣改變過去幾十年都沒有人敢碰觸的難題，在新北市這麼多年來，看著新北市不斷的在進步，一點也不會輸給其他國際城市。

侯友宜也提到，宗教信仰與民眾息息相關，尤其關聖帝君更是他一生中最大的信仰力量，自上任以來，就秉持著關公忠孝節義的精神，為市民打拼，只要哪裡需要他，市長就會前進到哪裡，今後也會秉持相同理念向前走，讓新北市能夠越來越好。

新北市道教會理事長謝榮壽表示，新北市的宗教團體數量眾多，問題也多，侯市長上任以來，與宗教團體互動良好，傾聽宗教團體需求，也協助解決問題，一直都與宗教團體站在一起，所以新北市道教團體一定團結，全力支持侯市長連任。

謝榮壽說，4年前侯市長競選市長時，我們道教會第一時間就為他成立後援會，到各個角落為他拉票、催票、投票，4年來他說到做到，用他的魄力決心努力推動市政建設，政績卓著有目共睹，這次他要競選連任，我們邀請更多道教團體加入後援會，呼籲大家全力支持認真做事的侯友宜市長，獲得更高票連任成功。