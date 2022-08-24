鈍鋸鰩已被列為瀕危魚種，但卻遭有心人士林姓男子在網路交易平台「露天拍賣」上販賣，並打出「現已被列為瀕臨絕種之動物保護、本品保證為真品」等字樣，以5000元及5800元價格販賣給王姓買主和黃姓買主，買賣雙方都因違反野生動物保育法，提起公訴。

鈍鋸鰩又稱作尖齒鋸鰩，嘴巴部分極長而窄，在兩側長有橫向的鋸齒，形似一把鋸子，因此常會因為勾到漁網而被捕獲，但因過度捕撈，現已被列為瀕危物種，不得展列與販售。

2020年1月25日起，高雄市林男明知鈍鋸鰩已為瀕危物種，還以此作為噱頭，利用不知情兒子的露天拍賣帳號販賣，打上「現已被列為瀕臨絕種之動物保護」、「本品保證為真品」、「直購價」等介紹，來販賣鈍鋸鰩的嘴巴部分，要求買主先確定長度、齒數再下單，售出恕不退換，還附上價錢及圖片供買家參考。

買主為王姓少年以及黃姓女子，王姓少年移送少年法院審判，而黃女於2020年3月4日以5800的價格，在露天拍賣上向林男購買鈍鋸鰩商品。

海洋委員會海巡署偵防分署發現後，向高雄地方法院聲請搜索票，於2020年3月16日至林男住處搜索，搜出尖齒鋸鰩產製品共9支，而黃女也在2022年2月18日自行交付所購買的產品，2人皆因違反野生動物保育法，提起公訴。