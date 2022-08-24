美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，美中關係陷入谷底，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天在國務院會見中國駐美大使秦剛，這也是雙方高階官員在裴洛西訪台後首次會晤。外交部發言人歐江安對此表示，有關美中互動的訊息，我方一向密切關注，且有所掌握，但相關細節依慣例不對外透露。

歐江安強調，台美之間互信良好，雙方對各項議題的溝通管道十分暢通。

根據國務院說明，雪蔓與秦剛重點討論台海議題，也觸及美中使館外交運作、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施。