據美國之音報導，美國國務院常務副國務卿雪蔓美東時間周二上午會見中國駐美大使秦剛，重點討論台海議題。其他的議題還包括了美中使領館的外交運作以及對塔利班官員的旅行禁令等等。

在美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣之後，美國國會參議院外交關係委員會亞太小組主席埃德∙馬基、美國印第安納州共和黨籍州長艾瑞克·霍爾科姆等美國政要也相繼訪問台灣。與此同時，中國接二連三在台灣周邊實施前所未有的高強度軍事演習，並且單方面切斷與美國在軍事、違禁藥品管控和氣候變化等領域上的合作。

北京政府的反應是否和中共二十大即將舉行有關？報導稱，美國國務院發言人普萊斯對此表示：「這個問題其實要去問中國。毫無疑問，他們在台灣海峽附近採取氣勢洶洶、在許多方面是前所未有的挑釁和軍事行為。要由他們來說明。對我們來說，我們正在密切關注局勢的發展……是中國在尋求破壞現狀，通過其最近的舉動以及過去幾年的行動來破壞一直存在、穩定台灣海峽核心的現狀。」

儘管美國與中國持續外交對峙，但兩國之間依然能通過派駐大使保持溝通。美國政府說，維護台海局勢的穩定，符合美國與其亞太盟友的國家利益。

美國國務院發言人普萊斯說：「對美國和盟友重要的利益之一是台海局勢的穩定。台灣海峽是一個重要的全球十字路口。大量的全球貿易經過台灣海峽通行。大約40年的時間裡，美國和我們在亞太地區的盟友與夥伴，挺身捍衛和維持這個現狀。」

美國國務院告訴美國之音，雪蔓和秦剛會晤討論的其他議題還包括了美中使領館的外交運作、有關新冠病毒的限制措施、以及對塔利班官員的旅行禁令等等。