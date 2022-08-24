炎炎夏日，許多人喜歡玩水消暑。日前就有網友發文表示，假日要帶全家出遊，但因為天氣真的太熱，只想去有水的地方玩，詢問網友最推薦哪一間水樂園，沒想到大批網友力推已經停業的「八仙樂園」，直說，「可憐現在的孩子，無法體會當時的快樂」。

原PO在「PTT」上以「大家最推哪個水樂園」為題發文詢問，表示今年9月碰巧有假期，想要帶家裡的長輩和小孩一同出遊，且因為最近天氣真的熱到受不了，「只想去有水的地方玩」，原PO細數全台各大水上樂園：「小人國、六福村、麗寶樂園、九族文化、劍湖山…」好奇網友最推薦哪一間。

貼文曝光後許多網友分享經驗，「麗寶，平日門票頗便宜可以考慮」、「高雄布魯樂谷好玩，玩水後可以到旁邊逛金銀島購物中心」、「可以參考小人國，刺激度是老人小孩都可接受，炎熱時還有室內滑梯可以躲著吹冷氣」、「有長輩的話，帶去博物館吹冷氣比較實在，現在很多博物館都有互動式設施，還滿好玩的」。

不過，其中最多人提到2015年因塵爆火災停業的八仙樂園，網友留言表示，「問就是八仙」、「八仙根本碾壓全部，可惜了」、「沒有八仙以後都沒去過水樂園了QQ」、「八仙真的很多設施！年輕時候幾乎每年去」、「可憐現在孩子無法體會八仙的快樂」、「躺著玩、坐著玩，還是八仙好玩」。