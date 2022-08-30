桃園市大溪老街是著名景點，為提升該商圈競爭力，市府經濟發展局推出「2022大溪嚴選X樂活好店」甄選，以友善店家、服務品質為評審項目，選出18家樂活好店，前3名分別獲得1至5萬元不等獎金，並期盼這些店家成為商圈領頭羊，提供民眾更全面的採買遊憩服務。

桃園市長鄭文燦說，商圈名店活動在大溪老街特別結合形象商圈，做了新版大溪嚴選樂活好店選拔，除了商店氛圍外，特別考慮騎樓人行方便，嚴選出18家具有特色魅力店家，希望民眾到大溪能體驗到很多元豐富體現大溪魅力的店家。商圈行銷假日導入志工導覽，另外也能夜遊大溪，晚上在大溪老街、普濟堂都有燈光，歷史牌樓在夜間有不同感受，在慈湖則有水舞光雕，溪州則有露營節，希望夜間大溪獨特魅力可成為未來大溪旅遊重點。

獲獎店家包含第一名新玉清木器行獲得獎金5萬元，第二名新南一二文創商行、蘭室茶坊獲2萬元，第三名草店尾事務所、再春食堂則有獎金1萬元。經濟發展局長郭裕信說，商圈想要更上層樓，需從量的成長蛻變為質的提升，特別在大溪商圈推出甄選活動，評審項目「友善店家」包含店家氛圍、騎樓景觀、環境清潔衛生、商品標示，「服務品質」則有人員服務態度、人員服儀整潔、在地導引、廁所借用、數位運用程度、語言服務等，希望得獎店家能發揮商圈領頭羊示範效果，建立大溪老街商圈優質化經營和學習標竿。