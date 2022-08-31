中秋節前夕，市府文化局9月3日晚間6點30分將在此地舉辦音樂會，期待以樂會友，將吳晉淮的經典作品，傳承讓更多民眾回味與分享。（張毓翎攝）

中秋節前夕，市府文化局9月3日晚間6點30分將在此地舉辦音樂會，期待以樂會友，將吳晉淮的經典作品，傳承讓更多民眾回味與分享。（張毓翎攝）

台南市柳營區吳晉淮音樂紀念館，原址為吳晉淮故居，館內展陳這位50年代台灣重要台語流行音樂人的生平故事、手稿文物與經典作品，中秋節前夕，市府文化局9月3日晚間6點30分將在此地舉辦音樂會，期待以樂會友，將吳晉淮的經典作品，傳承讓更多民眾回味與分享。

吳晉淮為台灣著名歌謠作曲家及台語歌手，生平創作200多首歌曲，包括至今仍膾炙人口的《關仔嶺之戀》、《暗淡的月》、《恰想也是你一人》等歌曲。現其故居已改建為「吳晉淮音樂紀念館」，館內展示吳晉淮的樂譜手稿、吉他及相關文物，市府每逢中秋前夕會在紀念館舉辦音樂會，供後世景仰追念。

今年市府文化局和柳營區公所共同舉辦的吳晉淮傳唱紀念音樂晚會，邀請網路點閱率破3000萬的斜槓歌手陳隨意、「亞洲新人歌唱大賽」第3屆季冠軍蘇宥蓉、新營在地實力唱匠尤美雪及林家男，此外為提供新秀登場演出展現的機會，邀請今年南瀛好聲音歌唱比賽優勝歌手林邑龍、評審老師劉誼伶等人同台共演。

柳營文化觀光商圈發展協會在紀念音樂會當天下午舉辦「淮音遠播－柳營商圈市集」，現場有手作體驗、在地美食、多肉植栽、復古車展等特色攤位，舞台區也安排了多組在地表演團隊，包含營光樂團、尚美樂團、樂耘舞集、沈明易陶笛、包綉月說故事、樂活薩克斯風等演出，展現柳營特色。

市府文化局表示，活動上市長黃偉哲也將親臨現場，發送限量音樂市集抵用券200張，柳營區公所也將發送柳營鮮乳肉包300份供民眾品嘗，邀請大家當天安排一趟柳營之旅，提前享受美好中秋佳節，共同懷念吳晉淮這位一代台語流行音樂大師。