王德傳茶莊今年有別以往，同時進行2021年春蕊普洱收倉與2022年春蕊普洱開倉活動，有意收藏者需把握機會，自即日起至9月30日，購買單餅享88折優惠，若購買七子筒除享88折優惠外，再送梧桐木箱珍藏。另有2011年份臨滄春蕊，無論單餅或七子筒皆可享會員折扣。

買普洱如同買房，產區決定市場基本行情，加上好的茶菁原料與製茶技術，會讓普洱茶具越陳越香的增值潛力，「一餅好茶，不以香艷立世，只以醇厚傳家」，就是這個意思，專業的普洱茶品牌從芽葉便開始一一把關，方能成為最終的保值證明。愛好品茗者若想入手普洱茶應從每年新茶開始選擇。

選購普洱茶如同選房，選擇好的產區所生產出的茶葉，後市可期。今年王德傳茶莊當年期的春蕊普洱有來自四大產區的六款普洱，有來自號稱普洱第一倉「臨滄茶區」的臨滄、曉光山及礫岩區共三款；普洱茶生產歷史最久「西雙版納產區」的倚邦；雲南最早開發地區「保山產區」的昌寧；以及普洱茶集散地「普洱區」的哀牢山。

臨滄產區是普洱天下第一倉，該區所產的茶充滿陽剛勁昂，陳放後更顯強而有力，口感飽滿而氣韻綿長。產區內的臨滄春蕊的茶菁肥厚特大，茶質勁揚，舌面甘韻與上顎中後段香氣飽滿，品飲後舌底明顯生津，喉韻甘潤悠長。而曉光山茶區是宋朝時大理國進貢皇室的貢茶產區，茶菁具豐富的高香物質，開湯後香氣高揚，帶有清揚持久的優雅香氣，入口即香，香氣於口中化開，入口鮮爽甜醇，鮮飲陳化皆宜。

值得一提的是礫岩區春蕊，由泉水滋潤，茶樹生長於礦物質豐富但成長緩慢的礫岩之間，於堅毅中累積茶菁內涵豐富度，特殊環境形成產量稀少、葉質肥厚的難得好茶，茶湯清甜帶冷冽花香，口感飽滿和諧、回甘悠長，宜飲宜藏。

西雙版納產區的倚邦山，為境內六大茶山之首，海拔最高，不同於其它春蕊產區是黃土土質，紅土區的倚邦山，有機質多，更因中小葉品種造就清雅秀甜、豐潤均勻的茶湯。

生產歷史最久「西雙版納產區」到文明古都記憶的「保山茶區」與重鎮集散「普洱區」西雙版納產區的倚邦山所產的普洱茶為清代呈貢上品，亦是六大茶山之首，不同於其它春蕊產區是黃土土質，紅土區的倚邦山，有機質多，更因中小葉品種造就清雅秀甜、豐潤均勻的茶湯，一直是行家爭相收藏的茶品，想入手普洱茶者不應錯過。

昌寧位於雲南歷史上最早開發的保山地區東部的瀾滄江畔，是2500年前文明古國「哀勞」所在地，境內古茶樹群落星羅棋佈，為著名的千年古茶鄉。昌寧的茶中含有豐富的茶多酚，經過攤涼、鐵鍋炒菁、手工揉捻及日光曬乾後，更利於普洱的後發酵茶韻生成，此區的普洱茶質重，滋味甜柔帶明顯花

香，豐厚茶質有利轉化，沖泡後茶湯呈漂亮的金黃色，適合收藏陳放。

另外，雲南普洱產區內有無量山、哀牢山、布朗山三大山系，其中哀牢山山高谷深，溝壑縱橫，雲纏霧繞，林木蔽日，且所有水流均來自天然驟雨，加上水土保持良好，植被豐富。取自哀牢山精選優質古樹茶原料製作，湯色金黃，入口滑中帶甜，口感飽滿和諧，滋味醇厚，伴隨淡淡豆香與清冽花果香氣，茶香融於湯水，兩頰與舌根生津，舌面微澀即化，喉韻蜜甜，細膩綿長的韻味，讓每一口茶湯都有不同期待。

從保值性與後續增值空間來看，建議應挑選單一產區、單一季節原料普洱。若以季節來分，則以春茶為上品，因為茶樹為了抵抗冬季寒冷的氣候，會自然生成胺基酸與豐富的內含物質抵禦逆境，使春茶的茶湯富含果膠質，有利後續轉化，可從生茶入手慢慢存藏，保存產區滋味與當年氣候風土獨有的風味。

從茶菁選製、內飛、外包、商標設計上均帶獨特王德傳茶莊風格，嚴選日本食用級紙材與大豆油墨印製茶餅內飛，為每一片茶餅賦予當年度限量編號，再以通風、乾燥、無雜味的乾藏存藏，讓每一片敏感而具活性的普洱茶得以不受干擾，滋潤於時間的洗禮與沉澱，封存時光印記。

以往普洱茶都得等到數十年甚至上百年的存放後，方顯收藏投資價值，但王德傳茶莊的普洱茶皆是堅持單一產區、單一來源、堅持古茶樹單一純料，不僅可溯源管理，還經過SGS無農藥檢測，更特別是仍堅持古法製作，採菁、獨特攤涼、鐵鍋殺菁、揉捻、再到日光曬乾落菌，輔以現行科學研究方法，精準掌握時間、溫度、濕度，從傳統到創新，完整呈現普洱茶的絕佳風味及價值，每一個過程都不馬虎，這是其他無法追溯或來源複雜的普洱茶無法比擬的，這也是為什麼德傳普洱短年份就能與長年份普洱茶並駕齊驅，隨時間增長，與陳年普洱茶茶湯滋味的距離又更近，豐富層次多變。

今年王德傳茶莊開倉收倉春蕊秉持百多年來的傳承及熱忱，採摘每年春天古茶樹萌發的芽葉製作德傳普洱，撿選一心三葉，堅持不拼配其他產區、不併堆其他季節，只用單一產區的春茶，讓每個部位的葉片都有不同的滋味，將茶葉的甘味、甜味、香氣封存，隨時間轉化更加陳化鮮明。