【愛傳媒左化鵬專欄】在台北市的骨董巷，遇見了好久不見的唐琪。年輕時的唐琪，飾演舞台劇《藍與黑》的女主角唐琪。唐琪演唐琪，活靈活現，令人印象深刻。

歲月的風霜，並沒有改變她太多的容顏，她笑語嫣然，穿著桔紅色的外套和淺色牛仔褲，讓人一見就想起當年紥著兩條馬尾辮，和一雙烏溜溜大眼睛的「甜姐兒」唐琪。

她和我是蘇北同鄉，出生在一個守舊的家庭，父親是空軍將官，母親是操持家務的傳統婦女。她讀淡江中文系時，因熱愛表演藝術，加入了話劇社，演出了多齣話劇，由於演技精湛，受到星探注意，後來，加入了台視，成了基本演員。當時，台視女演員中有兩位後起之秀，一位是童星出身的張小燕，另外一位就是唐琪。

萬般皆下品，唯有讀書高。唐琪的父母望女成鳳，期盼女兒心無旁鶩，專心唸書。她的父親不苟言笑，對女兒出現在螢光幕前，大惑不解，嘖有煩言，母親也羞於向外人提女兒是演員。

無奈木已成舟，父母雖不表示贊成，但也不再堅持反對。誰能料到，這個女兒，不但成了著名演員，後來還創立了「花旗蛋糕」，改變了台灣的糕餅業。連李登輝和夫人曾文惠都愛吃，還送了唐琪一張他們和蛋糕的合影，只是唐琪從未示人，她的蛋糕會說話，不需要靠這張照片宣傳。

星海浮沈，張小燕後來跳槽到華視，唐琪也息影，奉父母之命，媒妁之言，遠嫁到紐約長島，洗手作羹湯，當了八年的家庭主婦。這期間，她拜師學藝，學會了做奶油花和製作糖霜。後來她奔父喪，並為了長期照顧老母親，舉家又遷回了台灣，為今後的生計，她和夫婿籌備開蛋糕店。

台視知道她回國，大喜過望，又邀她演出短劇和連續劇，「在水一方」她飾演一名老奶奶，「流星花園」她飾演玉嫂，「不良校花」她飾演賈外婆，「愛上朱古力」她飾演方奶奶。她是天生的好演員，不論是什麼角色，她演什麼像什麼，甚至不需事先背台詞，除此之外，她還主持節目，並出版了「朱古力的世界」、「唐琪的粗食主張」和「吃的健康」等著作。

能者多勞，同時，她的蛋糕店開張了，取名為「花旗蛋糕」。當年，台灣糕餅店製作的蛋糕，大多一成不變，圓圓的蛋糕，單調的寫著「生日快樂」字樣，唐琪的蛋糕則五花八門，各式各樣，她把藝術融入了蛋糕中，字樣則有「情人節快樂」「步步高陞」等，自用送禮兩相宜，甫經推出，掀起一陣風潮，全盛時期，在台灣和新加坡共開了三十八家分店。

由於生意太好，她的合夥人另起爐灶，唐琪不得已結束營業。她的蛋糕成了人們舌尖上回憶的美味。沉寂了好長一段時間，唐琪又準備復出了，她始終不能忘情「花旗蛋糕」，畢竟那是她一生的心血和夢想。

台北市建國南路一段291巷，就是台北人通稱的「骨董巷」，以往這條巷弄，到處可見櫛比鱗次的骨董店，陸客摩肩接踵來這裡挑選古玩、字畫、藝術擺件、沉香、玉石、老茶葉、和石雕佛像等。如今，陸客不來，榮景不再，巷弄中闃無人跡。我和唐琪大姊，就在「啞舍古董店」，喝著陳年老普洱茶，絮絮閒聊。

啞舍骨董店的主人龍惠農，是一名奇男子，他姓龍，出生在小龍年（蛇年），朋友都叫他小龍，名字惠農，看起來像農委會主委，卻是一名骨董商。

小龍的父親龍得志，當過金防部政戰主任，和復興岡政戰學校副校長。一心希望么兒克紹箕裘，當一名保家衛國的職業軍人，不料，小龍不成材，讀中正預校時，逃學到宜蘭泰雅族聚水部落鬼混，後來，讀普通高中，辛辛苦苦念了六年。退伍後，沒有文憑，只好到大陸找頭路。

「誰叫我的父親是江西人，我是的母親是湖南人，命運注定我要流浪江湖」。小龍如是說。他到了北京後，因緣際會，學做骨董生意，後來，又浪跡上海學買賣，並到雲南昆明收購普洱茶。

少年子弟江湖老，他燃了一炷沉香，香煙裊裊中，娓娓訴說往事，他用鐵壺煮水，沖泡陳年普洱待客，茶色老褐，入口回甘，韻味悠長，我注意到他收藏的普洱茶磚，已有七十多年歷史，是「能喝的骨董」，比他的年紀還老。

作者為資深媒體人

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