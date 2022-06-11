饕客口中的「一午二鯧三鮸」，用來形容魚肉口感及細嫩程度，其中午仔魚排名第一，就能知道這魚種的美味；對岸一紙禁令喊出禁止石斑魚進口，產區一片錯愕，更預期下一波可能就是午仔魚，屏東縣政府農業處長鄭永裕坦言，「確實擔心，但這也沒辦法」！

鄭永裕指出，屏東是台灣午仔魚養殖重鎮，養殖面積366公頃、年產量1.1萬噸，占全台8成以上，其中輸陸比例約7至8成，循前例來看，從禁銷令品項鳳梨、釋迦及石斑魚等，顯然就是針對大宗品項處理，午仔魚成為下一波目標，其實一點也不意外。

屏東養殖協會理事長黃永保坦言，大家多少有底，但國家的事情要怎麼防範，恐怕不是第一線漁民能夠控制，就像老一輩說的，不用鑽牛角尖，否則人家講一句話、這裡的人就先嚇死，什麼事都不用做。

黃永保拍拍胸脯、有信心地說，飼養品質台灣還是一等一，只要做好分流、控制產量，相信對岸有需求，我們有量，最後還是需要從這裡進口。

但鄭永裕則顯得保守，他認為，若禁令延燒至午仔，短期陣痛一定有，畢竟牠不像石斑、無法延遲養殖，屆時撈捕上岸，就必須觀察國內景氣、疫情影響餐廳程度，一切條件樂觀，才有可能消耗一些數量。