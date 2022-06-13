大陸宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，下一波被禁的可能是午仔魚、芒果、文旦。資深媒體人趙少康直言，蔡政府永遠只會用譴責對岸的方式謀取政治利益，用狀告WTO訴求國際，根本沒有把農漁民生計放在最優先，再讓民進黨繼續執政下去，台灣的農漁民豈不是會被活活餓死？

趙少康今(13日)在臉書發文表示，大陸以驗出「禁用藥物」為由，今天開始禁止台灣石斑魚進口，一個負責任的政府應該先積極斡旋溝通，釐清並排除台灣石斑魚不符標準的原因，防範於未然，避免整個產業受害，蔡政府卻永遠只會用譴責對岸的方式謀取政治利益，用狀告WTO訴求國際，根本沒有把農漁民生計放在最優先。

他表示，大陸這次貿然停止台灣石斑魚進口固然很不夠意思，但台灣的石斑魚過去能順利銷往大陸，「到底是我們的品質真的無可挑剔，還是大陸刻意讓利睜一隻眼閉一隻眼？否則為什麼這兩年台灣外銷到新加坡和日本的水果頻頻被打槍？價格一落千丈？」農委會對農產品的品管做的到底到不到位？如果有些石斑魚真的含有孔雀綠，台灣人難道不怕？

趙少康感嘆，即使兩岸簽署ECFA，台灣還是禁止大陸830項農產品進口，兩岸農漁產品往來長期處於不平等狀態，真要訴諸WTO，台灣恐怕討不到便宜，更何況相關程序曠日廢時，動輒纏訟好幾年，被兩岸關係犧牲的農漁民怎麼等得了這麼久？

他也提到，去年紐西蘭禁止台灣芒果、荔枝輸入，今年日本及新加坡下架台灣鳳梨，蔡政府的回應都是「尊重當地進口國」決定，只在遇到大陸時，不分青紅皂白全部推給政治打壓，一切都是「阿共的陰謀」。如果按照民進黨「和對岸協商就是下跪」的邏輯，蔡政府早把周邊各國都跪過一遍！

趙少康強調，譴責不能解決問題，卻是獲取政治利益、激起支持者情緒最廉價的方式，民進黨操弄兩岸對立、大賣芒果乾，動輒抹紅反對者，但是綠色執政下，台灣對大陸出口依存度升到43.8%，反而創下史上新高，卻還是極盡破壞兩岸關係之能事，將台灣人的生命財產置於險境。

他認為，蔡英文執政這幾年，台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚接連被禁，如果真的認為市場過於集中是個風險，卻沒有採取任何分散策略或行動，任憑對岸養套殺，還持續破壞兩岸和諧，「總不能打著愛台灣的旗號，不斷接續要我們吃愛國鳳梨、愛國釋迦、愛國蓮霧、愛國石斑魚吧？」

趙少康續指，台灣石斑魚去年出口6681公噸，光大陸市場就佔了92%，產值將近5478萬美元，是少數具有高經濟價值的農漁產品，現在石斑魚產業危機迫在眉睫，民進黨還在吹噓自己超前部署，用冷鏈轉型外銷，但是數字會說話，根據農委會資料，目前石斑魚冷鏈出口比例根本不到1%，一切都是大內宣。

最後，趙少康也痛批，農委會主委陳吉仲自認鳳梨問題都能解決，石斑魚也可以。但是現在正值國內鳳梨產季，削好的鳳梨又甜又多汁，兩顆只賣110元所在多有，跟過去零售市場單顆至少80元相比，已經是「穀賤傷農」，都是因為外銷受挫後，農民只能在內需市場薄利多銷。再讓民進黨繼續執政下去，台灣的農漁民豈不是會被活活餓死？

貼文一出，也吸引數千名網友大讚，500多則網友留言，有網友表示，「為什麼不先檢討自己呢？漁民、政府都應該先檢討自己～誰願意花錢買檢驗不合格的產品，綠媒報導從去年4月第一批～12月第三批檢驗報告，每次我國如何回覆對岸，真的可笑、自欺欺人」。