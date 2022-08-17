中國大陸以防檢疫為由暫停我多項農產品輸入，目前燃眉之急為進入採收期的文旦柚，農委會目前已啟動收購規格外大果加工，然而有農民不滿只針對麻豆產區收購大果加工，農糧署表示，下周瑞穗產區將進入採收期，已安排通路協助銷售。

農委會今(17)日舉辦「台灣農產嘉年華文旦網購活動開跑記者會」，農委會主委陳吉仲表示，因應中國大陸暫停文旦柚輸入，為維持產地價格，今年目標外銷3000公噸、加工2500公噸，以及內銷500公噸。

陳吉仲指出，我們柑橘類一年產量超過46萬公噸，出口僅1.3萬公噸，銷往中國大陸更只有8000多公噸，去年文旦柚出口的8000公噸中，有4800公噸銷往對岸，佔總量比例並不高。

不過今年白露到中秋節只有短短3-4天，麻豆、斗六產區的文旦柚已經進入採收期，瑞穗產地則是下周開始採收，目前最大的壓力，在於今年10大產區近7萬公噸的文旦柚產量，要在兩周內送到消費者手上。

陳吉仲說，農委會已將90多家電商整合在農產嘉年華的平台，營業額大幅成長，前年約12億、去年約14億，今年上半年約9億，目標今年能突破20億，未來達到100億，只要產銷調節做好，電商平台的採購價格也會在產地價格之上。

然而有文旦農民不滿目前的收購加工只針對麻豆等產區，外銷大宗的瑞穗產區尚未在第一時間得到收購加工的協助。

農糧署長胡忠一指出，針對大果的加工，每個農會都會收，農糧署已協助各產區的農會啟動大果加工收購，收購價每公斤10元(2元集運、3元剝皮、5元加工)，收購量約總量的10-20％，避免大果進到市場影響價格。

此外，由於今年中秋節和白露距離相當近，因此會出現銷售壓力，早採收的大果是中元節拜拜所用，但果皮可以拿來加工。

胡忠一說，去年文旦柚每公斤約50元上下，今年文旦柚採收期剛從麻豆開始，依照品質區分，每公斤約67-167元不等，下周瑞穗產區即將邁入採收期，農糧署已安排通路協助銷售。