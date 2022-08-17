艾成遺體相驗結束，王瞳準備離開現場。（林淑娟攝）

艾成遺體相驗結束，王瞳準備離開現場。（林淑娟攝）

鳳凰藝能總經理趙善意。(圖／羅永銘攝)

艾成遺體相驗結束，王瞳離開現場

藝人艾成墜樓身亡震驚各界，其所屬經紀公司民視鳳凰藝能總經理趙善意今（17日）與同仁陪同王瞳一起處理艾成後事，傍晚檢察官完成遺體相驗後，趙善意代表發聲明，他表示處理過程順暢，公家單位各方面都處理好了，他僅代表艾成、王瞳感謝這麼多關心的朋友，目前已經緊急通知並協助艾成父母來台治喪，艾成是基督徒，會以教會儀式舉辦追思禮拜，日期確認會再通知各界，是否開放粉絲追思也會再徵詢家人意見。

痛失摯愛的王瞳今悲痛欲絕沒有受訪，趙善意表示，王瞳現在非常虛脫，希望大家給她空間，任何一個人遇到這樣的事都無法用言語表達，希望讓她療傷後走出來。他私下形容受到驚嚇的王瞳眼神呆滯，並透露王瞳接到訊息時，正在雪山隧道往宜蘭拍戲的路上，馬上折返，他心疼表示：「有些人在網路苛責王瞳怎沒拉艾成，我們覺得過於要求，也先把她臉書關閉」，他呼籲大家從寬厚、仁厚的角度來安慰她，也透露王瞳現在有爸媽陪伴。

●鳳凰藝能聲明：

謹代表艾成、王瞳向關心他們的朋友長輩表達深深的感謝！也對各位媒體記者女士先生致上最高的謝意，各位辛苦了，在盛夏的天候下，勞煩各位揮汗採訪。

意外發生後，我們緊急通知艾成馬來西亞的家人，並協助家人們申請了相關入境申報手續，等艾成家人抵達後陸續協助處理。

民視的主管們獲悉噩耗，深感痛失英才，立即交代鳳凰藝能公司全力協助家人辦理治喪撫恤事宜。

由於艾成是基督徒，未來的治喪將採宗教儀式，舉行追思禮拜。確切的日期，我們將在確定之後向各位告知，謝謝大家。

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