近日傳出不少國人赴柬埔寨打工受騙遭凌虐案件，針對藍委指稱我駐胡志明市辦事處僅有一名外交人員負責辦理急難救助，外交部澄清，該業務平時為全館人員輪流，5月起也已成立專案小組，由該處處長帶領外交部及警政、調查與移民等6位同仁統籌協助。

外交部發言人歐江安表示，旅外國人急難救助是外交部及駐外各館處重要經常性業務之一，駐外館處並設有「緊急聯絡專線電話」，由全館人員包括相關部會派駐合署辦公同仁共同輪流執機，以即時接聽、回應及協助旅外國人所遭遇的急難事件，此一機制已行之有年、運作良好。

為因應近期大幅增加「國人在柬埔寨落入求職陷阱」的受害案件，她說，外交部已於今年5月電請兼轄柬埔寨業務的駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民等6位同仁，統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜。

她說，外交部亞太司長周民淦8月15日應邀出席立法院國民黨團「國際人口販運記者會」時，也曾向與會委員說明辦事處專案小組的組成及運作情形。未來外交部將視該專案小組實際救援需要，隨時調整人力，以提升駐處急難救助能量，同時強化與柬埔寨的警政、司法等單位聯繫。

外交部也再次呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。

此外，在通報個案前，外交部也請國人備妥受害者護照或身分證件資料、在柬埔寨的聯絡方式、被詐騙情況及遭遇限制人身自由地點等資訊，以利外交部及有關單位進行處理。