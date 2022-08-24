中共對台施壓手段包括無人機闖我離島禁航區，網路流傳一張解放軍無人機拍到金門崗哨照片，兩名軍人隨後以石頭丟向無人機。金防部今日表示，外島官兵秉「備戰不求戰」原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備，堅守崗位，隨時應變處置各項突發狀況。

金防部指出，二膽島於本月16日下午發現「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

金防部進一步指出，中共無人機的侵擾，除了要測試我方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分。

金防部強調，面對中共無人機的不斷侵擾，防區運用各項聯合情監偵手段，可全般掌握，並將依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度，請國人同心協力，勿受敵對我認知作戰影響，分化軍民團結。

此外，截至今天下午5時止，國軍共偵獲共機13架次(其中逾越海峽中線2架次)、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。