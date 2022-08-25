行政院會今（25日）通過112年度中央政府總預算案，院長蘇貞昌表示，「預算規模史上最大，還債金額22年來新高！」自2018年起已連續4年歲入歲出賸餘都超過千億元，110年更達近3000億元，因此所蓄積的財政量能，得以支撐國家未來發展所需，明年度歲入2.55兆元及歲出2.71兆元的預算數，均較今年大幅成長，規模史上最大。

蘇貞昌表示，在明年度總預算與前瞻建設第4期特別預算中，「少子女化對策」整體經費規模突破1000億元，達1088億元，較今年增加280多億元，成長35％；「教育經費」3488億元，較今年增加220多億元，「長照經費」649億元、「住宅經費」358億元。每一項都是史上最高的預算，充分展現政府從小顧到老的決心，支持年輕人、扶助弱勢，減輕育兒與長照家庭負擔的用心。

他強調，明年所編列的還債金額1110億元，是22年來最高，預估至明年底累計債務未償餘額占比31％，將較今再減少0.8％。

此外，為持續推升經濟發展動能，確保臺灣能在疫情過後繼續向前邁進，明年度的「公共建設」預算規模近6000億元，較今年度大幅增加近1460億元，成長32％；「科技發展」預算規模也達1777億元，較今年增加180多億元。

蘇貞昌表示，為守護國家安全，明年「國防」整體預算規模達5863億元，也創下歷史新高，較今年增加7百多億元，成長近14％。為促進國家永續發展，持續朝2050淨零碳排目標努力，明年政府也編列682億元推動「淨零轉型」，較今年增加近300億元、成長近77％。

蘇貞昌表示，為持續促進地方均衡發展，明年中央對地方整體協助財源達5773億元，較今年增加610多億元，比起2016年蔡總統剛上任時更足足增加超過1550多億元。透過這樣的挹注，實現國中小冷氣電費與維護費、偏鄉學校中央廚房的維運費都全額由中央補助，也持續落實學校午餐使用在地可溯源食材等共同性重大政策。

蘇貞昌強調，下周立法院新會期即將開始，後續配合立法院審議預算時程，請各部會首長務必確實掌握所管各項重要政事，熟稔自己部會的施政計畫及預算編列內容，對外要能清楚論述說明，亦應主動與立法院朝野各黨團及委員妥為溝通，避免預算遭重大刪減、凍結，影響施政成效。