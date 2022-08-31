國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會案子遭控抄襲，民眾黨賴香伶陣營再提三問，強調研究委託案和論文規範一樣不得抄襲、剽竊，且高達5736萬元的案子是中研院院士等級，應該要提出詳細預算清單，也呼籲張身為計畫主持人，要負最大責任，不能推給團隊其他12人。

賴香伶競選辦公室發言人蔡增家說，張善政陣營聲稱是屬於研究委託案，與論文不一樣，但農委會研究委託案規定，研究委託案不得有抄襲、剽竊，與論文規範沒有太大差別。

蔡增家也提到，張善政的5736萬元預算金額非常龐大，以學界來看，是屬於「中研院院士級」的，一般教授都是幾十萬元，超過100萬元都要經部長專簽才能核准，張善政陣營必須要提出詳細的預算使用清單。

蔡增家說，張善政稱研究委託案是12人團隊所做，但張善政是「計畫主持人」，必須負起最大責任，也必須負責把關，不能把責任推給其他12個人。

有台灣大學工學博士學位的民眾黨桃園市議員參選人曾妍潔也說，過去參與過許多產學案，不曾看過5700萬的案子這麼簡略，自己光是做50萬、100萬的案子都是做到嘔心瀝血、做到患有圓形脫毛症，很想「聞香」一下5700萬的案子成果，到底什麼東西可以值5700萬？也想知道團隊有哪些人、專長貢獻為何，希望張善政可以說明。