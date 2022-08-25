嘉義縣長翁章梁直對手王育敏是台北看天下，她所說的農產品外銷「我們已經在做了」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長選情愈「吵」愈熱，針對農產外銷藍綠兩陣營互槓，遭爭取連任嘉義縣長翁章梁反諷是「台北看天下」後，國民黨嘉義縣長參選人王育敏指翁章梁說「早就在做」，但「有沒有做出成績」才是重點，認為翁章梁自認農產品行銷成績很好，請對縣民公開歷年嘉義縣外銷農產品的數據，讓縣民打分數，面對王育敏再出招，翁章梁並未回應。

國民黨副主席夏立言訪陸話題延燒，嘉義縣長藍綠參選人大打政治口水戰，王育敏昨指農產品銷陸受阻，問翁章梁怎麼幫農民？反遭翁章梁回擊是台北看天下，不了解嘉義鄉親的努力。

翁章梁說，嘉義優鮮農產品已經行銷到香港、澳門、新加坡、日本、美國、中國及加拿大等國家，也與新加坡超市合作推出嘉義產業館，同時與電商合作媒合嘉縣最優質的農產品上世界通路，進一步提醒對手，中國只是貿易市場之一，不能完全依賴中國。

今王育敏除強調大陸雖非唯一市場，但對國際來說仍是最大市場，限制進口台灣農產品，讓許多嘉義農民非常擔心，近日走訪基層，也聽到許多農民的擔憂，進一步質疑，翁章梁縣長不思考如何為縣民排憂解難，只想要用兩岸議題抹紅對手，對嘉義縣農民生計的保障毫無助益。

王育敏說，過去嘉縣生產的鳳梨，主要外銷大陸，近年因大陸限制台灣鳳梨進口，因此轉向出口日本，但根據農委會統計，2020年台灣鳳梨出口大陸與2021年轉銷往日本，整體銷售量有明顯落差，果農收入勢必受到影響。

王育敏指出，翁章梁雖稱說「早就在做」，但「有沒有做出成績」才是重點，與新加坡超市合作的快閃店僅為期一周，後續是否真的因此建立穩定長期的外銷通路卻隻字未提。

另翁提到的農產電商平台，平台設計缺乏多語系選擇，仍以繁體中文為主，能配送到國外的嘉義農產品品項也很少，甚至可直送的地點幾乎只有香港和新加坡，王育敏質疑，該平台在海外的曝光管道究竟為何？電商流量及銷售狀況如何？若缺乏能見度，光是上架到平台就說自己在幫農民外銷根本是在混淆視聽，如果這就是翁章梁所稱的推動嘉義農產行銷，那成績根本就不及格。

王育敏表示，嘉義農產品必須要面向國際市場，把包括大陸在內的所有通路全部打開，才能夠讓嘉義農產走出去，保障農民有更好的收益，如果翁章梁縣長自認農產品行銷的成績很好，請對縣民公開歷年嘉縣外銷農產品到香港、澳門、新加坡、日本、美國、中國大陸及加拿大等地區的統計數據，讓縣民打分數。