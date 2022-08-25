英國工業聯合會（CBI）25日公布，8月零售銷售差值意外由7月的-4躍增到+37，接受《路透》調查的經濟師大多預期會跌到-7，創9個月來新高。經濟學家指出，英國8月零售銷售指標勁揚，與政府7月底發放緊急生活成本補助的社福措施有關。