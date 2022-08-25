英國工業聯合會（CBI）25日公布，8月零售銷售差值意外由7月的-4躍增到+37，接受《路透》調查的經濟師大多預期會跌到-7，創9個月來新高。經濟學家指出，英國8月零售銷售指標勁揚，與政府7月底發放緊急生活成本補助的社福措施有關。

烏克蘭重建海陸空交通網 與英國簽署合作協議
開必拓數據：AI新創 下個護國神山
王育敏要求公布農產品外銷數據 翁章梁冷處理
#英國 #零售銷售 #意外 #生活補助 #數據