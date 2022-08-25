政府發生活補助 英國8月零售數據意外勁揚 22:272022/08/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國工業聯合會（CBI）25日公布，8月零售銷售差值意外由7月的-4躍增到+37，接受《路透》調查的經濟師大多預期會跌到-7，創9個月來新高。經濟學家指出，英國8月零售銷售指標勁揚，與政府7月底發放緊急生活成本補助的社福措施有關。 烏克蘭重建海陸空交通網 與英國簽署合作協議 開必拓數據：AI新創 下個護國神山 王育敏要求公布農產品外銷數據 翁章梁冷處理 #英國 #零售銷售 #意外 #生活補助 #數據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英厲行對俄制裁 6月零進口俄羅斯石油 23:432022/08/24 國際 通膨數據觸頂後一年 聯博：美國多元資產表現多可期 12:552022/08/25 財經 攝陽攜三菱電機FA 秀整合解決方案 04:102022/08/25 投資理財 警見男子銀行前徘徊好心關切 竟意外逮獲通緝犯 12:152022/08/25 社會 黑洞超詭異聲音曝光 網嚇壞：見鬼了 13:382022/08/25 國際 《產業》AWS雲端服務連兩季營收年增逾3成 伊雲谷雲端業務動能強勁 12:412022/08/25 財經 《國際產業》遊戲業恐帶衰營收 輝達盤後跌約5% 10:402022/08/25 財經 意外向巴基斯坦射布拉莫斯飛彈 印度3軍官慘了 12:582022/08/24 軍事 MIRROR螢幕斷裂險壓死人調查出爐 舞者驚覺怒批：每晚都在玩命 16:002022/08/25 娛樂 挑高、大露臺的房子都好賣 信義房屋新廣告「為您的房子，找到對的人」 09:092022/08/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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