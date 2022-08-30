曜越（3540）旗下的曜越單車繼今年7月中旬在內湖開設曜越單車旗艦店後，又有新舉，近期又與全球衛星定位系統產業龍頭Garmin旗下的自行車訓練社Garmin Cycling Club牽上線，擬將科學化的數據分析導入自行車的騎乘訓練中，曜越指出，首次合作舉行的約騎訓練講座已在上周登場試水溫。

曜越單車強勢出擊，不僅匯集全球頂尖原創單車品牌，拿下美國鈦合金王者Moots Cycles、義大利手工鋼管車Tommasini、美國頂級手工鋼管車Speedvagen、日本工匠折疊車品牌Tyrell Bike、比利時史丁小鋼砲stijncycles、法國碳纖車專家TIME Bicycles、美國傳奇手工訂製家Richard Sachs等單車代?權；就連知名配件品牌如美國MTB踏板專家Crankbrothers、美國都會通勤安全帽首選Thousand、英國知名單車旅行包Apidura、西班牙巴賽隆納環保包Demano、西班牙奢華騎行服THE SERVICE COURSE等的代理權也一併囊括。

曜越指出，曜越單車與Garmin均具有強大的科技產業背景，除了代理業務之外，也希望可以將科技導入自行車業，據此規畫出約騎訓練講座，希望通過此次活動，來推廣高科技的單車訓練與科學化的數據分析。

曜越指出，相關活動已於上周末舉行，除邀請G/C/C的車友們一起來完成內湖五指山的挑戰外，會後也邀集他們前往曜越單車旗艦館參加騎乘訓練講座，同步分析當日的騎乘數據。

曜越指出，新設的曜越單車旗艦店館內規劃成四大區域，包含體驗區、教育區、娛樂區及客製化專區，除可提供車友專業的產品解說與運動科學介紹外，也可以就近利用訓練台來做試騎體驗，讓自行車的騎乘訓練更加完善。