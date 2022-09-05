由美國太空總署（NASA）舉辦、全球最大的年度黑客松活動「NASA黑客松」，2022年以「Make Space（創造空間）」為題，鼓勵全球各地新創以城市為名參賽，解決太空與地球任務相關的挑戰，主辦單位美國在台協會（AIT）看好高雄航太零組件產業鏈軟硬整合實力，首度邀請高雄市參與主辦並參賽，5日在亞灣新創園舉辦說明會並邀請歷屆得獎團隊分享，吸引超過80人線上線下共同參與。

高雄市經發局指出，NASA黑客松自2012年開始舉辦，是全球規模最大的公益型新創競賽，去年全球共有超過320個城市、2.8萬人參賽，解決28項挑戰並創造2814個創意解方。今年競賽10月1日起接連2天舉辦，分成「城市本地賽」與「全球競賽」，高雄市首度參與城市賽，將選出前3名並參與全球競賽，爭取最佳使用數據、硬體、銀河撞擊、勵志、任務概念、科學運用等6個全球性獎項。

美國在台協會（AIT）文化官馬明遠5日透過預錄影片向參與說明會新創代表指出，過去5年AIT極力推廣「NASA黑客松」，目標是讓大家聚在一起使用NASA提供的開放資料腦力激盪，解決地球上及太空中所遇到的真實挑戰。2017及2021年都有台灣團隊獲得全球首獎，在國際舞台上備受肯定，是受到全球關注的絕佳機會。

馬明遠表示，今年NASA黑客松主題是「Make Space」，期盼號召更多人不受年齡、背景、經驗、教育組成團隊參與。他強調，NASA黑客松不是一個理論型的活動，團隊產出的解法與點子在活動後還能繼續分享，透過NASA所提供的開源數據方式，讓全球的研究專家與科學家都能繼續使用。他看好高雄擁有優質理工人才、眾多研發機構及航太、製造業，非常期待雙方水到渠成的合作。

力促NASA黑客松首度在高雄舉辦的高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄市長陳其邁上任後將產業轉型列為優先政策，吸引國際大廠投資超過5千億元，以大帶小推動產業結構性轉型，同時積極引進NASA黑客松等大型競賽活動，尤其NASA黑客松關注的議題不僅在太空，更拓展到環境、生物與地球永續等面向，盼趁此機會廣邀在地新創與全球好手對決，激發更多創新應用發展，透過NASA平台讓台灣的創新能量出海到全世界。(記者張雅雲/高雄報導)