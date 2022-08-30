曜越(3540)深化自行車產業佈局，Thermaltake Bicycle曜越單車與全球衛星定位系統產業龍頭Garmin旗下自行車訓練社Garmin Cycling Club(G/C/C)首次合作舉行約騎訓練講座，希望透過此次活動推廣高科技的單車訓練與科學化的數據分析。

曜越單車為眾多頂尖原創品牌的台灣總代理，代理單車囊括：美國鈦合金王者Moots Cycles、義大利手工鋼管車Tommasini、美國頂級手工鋼管車Speedvagen、日本工匠折疊車品牌Tyrell Bike、比利時史丁小鋼砲stijncycles、法國碳纖車專家TIME Bicycles、美國傳奇手工訂製家Richard Sachs；代理配件包含：美國MTB踏板專家Crankbrothers、美國都會通勤安全帽首選Thousand、英國知名單車旅行包Apidura、西班牙巴賽隆納環保包Demano、西班牙奢華騎行服THE SERVICE COURSE等。

Thermaltake Bicycle曜越單車與Garmin旗下自行車訓練社Garmin Cycling Club(G/C/C)於上周末首次合作舉行約騎訓練講座，G/C/C的車友們在完成內湖五指山的挑戰後，前往曜越單車旗艦館參加騎乘訓練講座，分析當日騎乘數據；曜越表示，Garmin的活動與曜越單車的四大核心價值不謀而合，活動當天Garmin提供車友們專業的產品解說與運動科學介紹，而曜越單車也安排了訓練台試騎體驗，讓活動達到寓教於樂的效果。

為提供顧客體驗式的消費經驗，曜越單車旗艦館內規劃成四大區域：體驗區、教育區、娛樂區及客製化專區，曜越表示，曜越單車與Garmin共有強大的科技產業背景，希望通過此次活動推廣高科技的單車訓練與科學化的數據分析。

曜越上半年稅後虧損為2302萬元，每股淨損為0.32元；累計前7月合併營收為17.03億元，年減39.46%。