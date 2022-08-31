日本上個月景氣不差，除了零售銷售連5個月上揚外，工業生產也連續兩個月增加，雙雙跌破市場眼鏡。

在日本汽車以及一般機械設備產量提升下，經季節性因素調整後的當地7月工業生產，月增1%，比市場預估會減少0.5%要好很多，但明顯較6月成長9.2%要遜色不少。

專家學者認為，沒想到被看衰的日本7月工業生產，月增率還會上升，其中最大功臣就是汽車，還有用來生產其它產品供民眾消費的資本財，像是車床或電器設備等。而從2022年春天開始，中國大陸嚴格抗疫加上半導體與零組件短缺，一些供應鏈斷鏈問題似乎有解。

與6月大增11.6%相比，7月電子零件與裝置的產量卻大降9.2%，主要是記憶體晶片產出下降。同時，減幅也創下自2013年2月此資料開始編撰以來最大。

30日，全球銷售量最多的汽車製造商豐田汽車表示，自己7月全球汽車產量年減8.6%，已連續4個月未達標。不過，經日本政府查訪後，當地製造業者樂觀認為，8月產出可望增5.5%，9月也應該可望再成長0.8%。

另外，日本7月零售銷售優於預期，年增2.4%且寫下連5個月上揚的佳績。同時，也比市場預估值1.9%要好。其中，得歸功於各項藥品，以及盥洗用品熱銷。