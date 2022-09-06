儘管半導體、自動化等產業需求出現趨緩現象，但上銀來自半導體及自動化產業訂單穩定，新能源及鋰電池產業訂單成長，6日公布，8月及前八月合併營收均創同期新高。

上銀8月合併營收26.28億元，月減5.52％、年增3.9％；前八月合併營收212.11億元，年成長17.39％，雙雙締造同期新高。上銀表示，8月歐洲控制器及晶片仍處於缺貨，歐洲部份客戶放暑假而延緩拉貨，不過影響不大。

上銀今年辦理13,000張現金增資，每股發行價格訂為160元，8月底完成募資，總計募集資金20.8億元，新股已於9月2日掛牌交易。

上銀為擴大市場版圖及因應訂單需求，台中工業區二廠房今年7月、10月陸續動工興建，預計2024年完工啟用，其中工一廠建造費用預估4.1億元，完工後規劃生產滾珠螺桿；工二廠建造費4.8億元，未來將專注生產線性滑軌。斥資百億日圓，在日本神戶購地建廠，預計11月1日正式啟用。