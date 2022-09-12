導線架廠順德(2351)受惠於車用新產品於第4季開始出貨，營運有望逐步擺脫谷底，順德表示，第4季可望略優於第3季，美系外資及日系外資看好順德車用產品前景，同步給予順德目標價150元。

通膨升息、能源危機及大陸限電封控衝擊終端市場，半導體產業普遍保守看待下半年營運，雖然車用訂單相對穩定，受到消費性產品需求疲弱及銅價下滑影響，順德8月合併營收為9.88億元，與7月相近，年增1.65%，累計前8月合併營收為78.52億元，年增10.17%，從目前訂單來看，順德預估，9月合併營收與8月相近。

儘管第3季營運處於低檔，隨著車用新產品將於第4季開始量產出貨，順德預估，第4季營運可望略優於第3季。

美系外資最新報告指出，雖然近期工業產品遇逆風，且投資人擔憂通膨致使汽車潛在需求放緩，但我們供應鏈調查汽車訂單保持穩健，零組件供應商仍在努力積壓訂單交貨，預期汽車/電動汽車項目將推動毛利率，以及2022年和2023年利潤增長，維持「建議買進」評等，目標價150元；日系外資則給予順德「買進」評等，目標價亦是150元。