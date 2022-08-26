教育部體育署26日以線上直播方式辦理「111年運動設施營運管理研習會」，克服空間與地理的限制，大幅降低染疫的風險，共有169位各縣市政府相關局處、運動中心、體育場館營運相關從業人員踴躍報名，共同連線參與。

本次研習會課程豐富及注重實務面，內容包含「OT委外實務及閒置空間活化運用實務」、「田徑場館(體育場館)設施與設備維護實務」、「國民運動中心經營實務」及「運動設施營運履約管理與績效評估實務」等，並邀請新北市政府體育處許馨文助理研究員、台北市政府體育局丁若亭前副局長、宜蘭國民運動中心張家榮執行長及捷峰管理顧問股份有限公司葉欣華經理等經驗豐富的講師授課，甚至加入問答遊戲提升學員學習的樂趣與意願，相信學員們都能收穫滿滿。

課程設計針對場館維護管理營運過程中各種重要議題，其中包含公營運動場館委外營運與閒置活化的細節、田徑場館各項設施設備維護內容、國民運動中心在營運過程中兼顧行銷及消費者保護，針對各種不同運動設施如何管理及提升營運績效等。

體育署表示，運動設施營運與維護管理是影響民眾運動環境與體驗的重要關鍵，廣為建置運動場館的同時，更需要確實完善後續營運維護及管理，本次研習會透過公部門及業界的經驗交流與分享，期盼學員們能回到職場上應用所學，在全台各地為民眾提供更優質的服務及運動環境。