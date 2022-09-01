精英(2331)昨天召開法說會，董事長鍾依文今年股東會首度丟出3階段將精英「點石成鑽」，而昨天的法說會則是進一步釋出精強為旗下第一顆規畫上市櫃的「小鑽石」。鍾依文雖然是科技人，但「說故事」能力以及「慈悲心」暖度，都遠優於多數硬體出身的高階主管。

談到願景，鍾依文用「石頭要擠出水」、「石頭變鑽石」，具像化的形容讓人投資人印象深刻；鍾依文的發願，不只是口頭說說；首先今年上半年精英轉虧為盈，EPS來到0.93元，實現了「石頭要擠出水」，緊接著精英從今年6月股東會之後，8月董事會就通過將工業電腦相關業務切割出去，由精英百分百持股的精強負責，向「石頭變鑽石」邁步。「願有多大，成就也就會有多大」鍾依文實踐的願心，也讓母公司大同今年8月董事會通過精英增加持股，上限10億元。

再說到「慈悲心」暖度，鍾依文在法說會再度提及員工是公司的資產，他引用王陽明「心學四訓」的文字，「無善無惡心之體，有善有惡意之動，知善知惡是良知，為善去惡是格物。」鍾依文認為，很多事情是結果論，但好的結果也要有好的過程，只要過程是對的，就能看到成功，成功只是大或小的差別。希望人性的光明面能夠被提升。

鍾依文表示，我擔任一個領導人，不愛用警察抓小偷的管理方式，而是讓「太陽」出來，太陽出來了，黑暗就會消失；讓善的力量帶動「良幣驅逐劣幣」。

精英打造的第一顆「鑽石」─精強，目前年營業額為20~30億元，鍾依文目前5年內營收要拚台灣工業電腦前5強；這個目標說難不難，說簡單也不簡單。首先，台灣工業電腦早已有「大咖」搶位，鴻海集團樺漢(6414)、神達集團神基(3005)、以及獲利持穩的研華(2395)等。以今年上半年的營收來看，樺漢營收511.9億元，神基營收150.4億元，研華營收329億元。精強想在5年內擠入前5強，意味，年營收要在5年內至上衝上300億元。如果精強不透過市場併購，單靠organic growth，市場也質疑，訂單在那裡？

鍾依文表示，精英目前並已經與亞馬遜合作AIOT產品，積極開拓工業電腦、AIOT、充電樁等非PC產品，持續看好該公司未來的獲利表現，營運重點將放在提升獲利，而不是衝刺營收。與亞馬遜方面，精英是純粹代工，價值鏈比較低，未來的布局將從這裡延伸。亞馬遜與Google以前是軟體公司，後來開發自己的硬體產品，亞馬遜AIOT產品的介面是我們做的，毛利可以超過10%，透過這個產品讓我們進入亞馬遜的供應鏈。至於充電樁，是與一線車廠及世界級的能源公司搭配，已經在出貨，也是未來成長動能之一。

鍾依文曾走過台灣PC最輝煌年代，再接手精英「爛蘋果長蟲」考驗，在一連串的願景下，精英能否「歲去換愁年，春來物色鮮，山花笑綠水，巖岫舞青煙」迎接下個新精英5年？鍾依文正在展現功力！

接手精英董事長時，還是爛蘋果，經過一年努力，成績顯現，由虧轉盈。由於前兩年景氣非常好，導致消費性電子產品重複下單，同業的庫存在80天以上，精英只有40天，預期整體消費性電子產品市場到2023年第2季的景氣都不會反轉向上。

2021年10月接任精英董事長，至此，精英一年內已換過3任董事長、4位總經理，大同不遑多讓，一年半內董事長換3人，總經理更換4人，讓外界眼花撩亂，但細心看，會發現這些人事棋盤無論怎麼擺，鍾依文始終沒有出局。

去年4Q營收創2016年Q4以來新高，今年首季營收也是創2016年首季以來新高。展望未來，在精英首季獲利是去年一整年的2倍的實績下，鍾依文也以譬喻方式說明未來的營運目標：一、在各產品線競爭環境下，石頭要擠出水。第二階段，石頭不僅只是石頭，石頭還要變鑽石，技術和能力發揮到可獲利的地方。第三、不能只有一顆鑽石，要有更多，有關電動車和互聯網的發展，精英都在注意。