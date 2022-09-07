在伺服器電源與車用電子需求暢旺、資訊產品用電源出貨增加帶動下，光寶8月營收以154億元創下今年以來最佳成績，也改寫三年來同期新高，營收月增率為4％、年增率達14％，累計前8月營收為1,144億元，年增8％。

光寶在7月下旬就高度看好，第三季伺服器電源與車用電子將明顯帶動營收成長，並預估第三季營收繳出季增與年增的成績單，更樂觀預期伺服器電源與車用電子出貨動能不減，第四季營收有機會優於第三季。

而8月營收在在伺服器電源與車用電子需求暢旺、資訊產品用電源出貨增加帶動下，衝上154億元，是今年以來單月營收最佳成績，其中與伺服器電源相關的雲端及物聯網部門營收比上個月增加4％、創下今年新高，更比去年同期大增超過20％。

另外，與PC、消費性電子（如遊戲機）產品用電源相關的資訊及消費性電子部門，8月營收則在旺季帶動下，月增率達6.3％、年增率也高於1成，至於與車用電子（包括電動車充電裝置、車用LED照明）相關的光電部門，8月營收則與7月持平，年增率為5％。

光寶表示，光電部門8月營收貢獻度為19％，光寶身為全球最大光耦合器供應商，持續受惠於工控、高階電源與綠能等高端產品需求穩定，以及電動車充電裝置、車用LED照明等汽車電子應用，而雲端及物聯網部門營收佔比為34％，資訊及消費性電子部門營收佔比達47％。