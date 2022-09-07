上奇(6123)8月合併營收5.16億元，月增率6％，年增率21％。上奇指出，8月營收是2020年11月以來最佳，主要成長動能為數位服務的經常性收入(ARR)穩健成長，及上游供貨恢復穩定，讓香港及台灣兩地的專案可交貨緩解。累計前8月營收33.91億元，年減5％。

儘管近期全球通膨疑慮影響經濟發展，上奇表示，持續以專業的營運商提增經常性收入(ARR)的穩健成長，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶，使整體營運表現具可預期性及持續性，進而推進集團長期獲利及強化股東權益報酬率。