汽車零組件廠麗清(3346)、劍麟(2228)公布8月營收，隨著車市回溫，雙雙創歷年同期新高，麗清8月營收6.02億元，年增53.94％；前8月營收37.85億元，年增8.85％。劍麟8月營收4.13億元，年增29.61％；前8月營收28.49億元，年增14.24％。

大陸整體乘用車銷售復甦，麗清LED車燈模組訂單出貨增加，尤其8月5個新項目機種訂單完成出貨認列，再加上LED頭燈控制器產品因美國客戶需求，都挹注8月營收。

麗清目前開發應用於新能源車LED車燈模組數量持續增加，並切入特斯拉電動車兩款LED尾燈產品，依照生產排程來看，近期將邁入量產交貨，為第四季車市旺季帶來動能。

劍麟8月膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管、及電子動力輔助方向盤轉向系統零組件產品銷售成長，8月汽車事業群銷售年增28％，是營收成長主因。而實體零售復甦，展示架營收已經回升，下半年有機會逐步朝疫情前出貨狀況邁進，助力整體下半年營收優於上半年表現。