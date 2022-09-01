宏齊(6168)今年下半年營運動能放緩，持續朝轉型發展，公司表示，今年上半年大環境需求相對放緩，終端需求約較今年上半年下滑15~20%，明年第一季消費需求可望觸底。終端需求減弱已明顯反應於7月營收表現，因客戶並未砍單，公司預期訂單多延後至今年第四季，下季營運動能可望回升。

自營商轉買超，但外資已連3日賣超，宏齊周四股價盤中下跌1.51%，再失5日線。

長期發展方面，宏齊持續進行轉型，將注資Mini LED產品、IC封裝業務，Mini LED將聚焦於COB封裝及Flip Chip設備投資，新設備也能用於IC封裝業務。

2022年方面，受到大陸封控、俄烏戰爭、通貨膨脹壓縮終端消費需求等因素影響，法人預估，營收26.38億元，年減12.07%。從產品組合來看，公司預期2022年消費性LED占營收比重將由2021年的56%下降至54%。顯示屏LED營收占比由2021年的16%下降至9%。而IR、VSCEL、其他營收占比則分別由2021年的17%、3%、8%提升至20%、8%、9%。

獲利能力方面，法人預估，毛利率由2021年的27.41%提升至29.19%，但伴隨著營業費用率拉升，預估營業利益年減38.89%。因有業外匯兌利益支撐，預估稅後純益3.49億元，年減5.67%，以股本20.61億元計算，EPS達1.69元。

投資建議方面，受到終端需求減弱影響，宏齊今年下半年營運動能放緩，且2022年本業獲利能力較差。考量目前評價並未明顯偏低，投資建議維持中立。