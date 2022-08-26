國民黨立法院黨團今（26日）開「監察院調查3＋11 淪爲行政院調查科？」記者會。（實習記者邱芊攝影）

新冠肺炎去年5月爆發，外界歸咎於當時放寬機組員「3＋11」的管制措施，監察院日前公布「3＋11」決策過程調查報告。對此，國民黨立法院黨團書記長李德維今（26日）痛批，自己調查自己是國際大笑話，調查結果也是官官相護。總召曾銘宗直言，「調查報告唯一的功能就是證實立委范雲強力介入。」若不糾正、彈劾，監察院乾脆關門算了。

國民黨立法院黨團今（26日）開「監察院調查3＋11 淪爲行政院調查科？」記者會，李德維表示，國民黨團對監察院「3＋11」的調查報告非常有意見，大家都認為監察院這次的調查是高高舉起、輕輕放下，甚至有護航嫌疑。

他說，蘇麗瓊曾任衛福部次長，認為她有相關專業，能做相關調查，但是結果讓大家覺得是官官相護。監察院在2022年5月6日上午採視訊方式詢問陳時中，約詢竟用視訊方式，對於2300萬人急於想知道「3＋11」的會議記錄，決策過程到底發生什麼事，監察院竟然用這種草率方式，讓大家覺得由蘇麗瓊調查陳時中是國際大笑話，盼監察院能公開相關約詢內容。

李德維也說，監察院調查報告內特別提到「證明衛福部、民航局、桃園市政府對防疫旅館之管理與疫情控管顯怠於執行職務，導致疫情擴散至新北市及台北市。」試問，為什麼會有這樣的結論，這樣已是明顯的怠於執行業務，難道不需糾正、彈劾嗎？

李德維痛批，最後的結論就是高高舉起、輕輕放下 所以監察院調查報告讓社會譁然，希望監察院能重啟相關調查，真正把問題核心、會議記錄詳實明列出來，才能夠給民眾交代，希望監察院不要官官相護 而要真正作為2300萬人的監察委員。

曾銘宗表示，陳時中曾說「3＋11」責任會負責，如今卻跑去選台北市長，相信這種候選人市民、全民都不會接受，此外，諾富特飯店事件裁罰，監察院沒有糾正、彈劾亂七八糟。

曾銘宗表示，監察院調查報告也指出范姓、洪姓立委召開協調會，強烈建議機組員調整為「3＋11」模式，請指揮中心最晚於4月11日前研擬，他強調，「調查報告唯一的功能就是證實立委范雲強力介入。」他也炮轟監察院，調查報告提到的內容缺失如此嚴重，卻不糾正、彈劾，乾脆關門算了。