大陸房市持續低迷，房地產研究機構克而瑞公布報告指出，8月受極端高溫天氣、疫情多點散發等因素影響，房地產市場再度走弱，百強房企單月銷售操盤金額為人民幣（下同）5,190.1億元，較7月大致持平，年減32.9％，降幅略有收窄。

報告指出，目前行業整體信心尚處在低位，穩地產政策力度較弱，再加上市場信心不穩，較難扭轉市場下行預期。9月以及第四季市場依舊難言樂觀，即使供應放量增長，成交也難顯著反彈，企業的去化壓力也仍然較大。

其中，重點30城供應面積月增12％，但成交面積月減13％，年減幅達31％，與7月基本持平。其中，一線城市成交轉跌，月減10％，年減16％。26個二三線城市成交月減13％，年減33％。

8月百強房企中，近六成企業單月業績較7月降低，其中12家企業的降幅約30％～50％，10家企業跌逾50％，且有六成百強房企8月業績不及上半年的月均水準。