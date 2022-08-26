東海大學博士候選人洪志彥26日正式出任鍾東錦頭份競選總部發言人。（謝明俊攝）

參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦、夫人陳美琦、與新上任發言人陳怡樺、洪志彥26日首度同框亮相。（謝明俊攝）

最美縣農會理事長陳怡樺出任鍾東錦競總發言人，吸引許媒體採訪。（謝明俊攝）

最美縣農會理事長陳怡樺，26日正式加入苗栗縣議長鍾東錦競選團隊，擔任競選總部發言人一職，陳怡樺認為鍾東錦做事魄力讓她敬佩，所以願意站出來支持鍾東錦，鍾東錦除在競選總部公開介紹陳怡樺外，並宣布力邀曾擔任徐定禎競選團隊發言人的教授洪志彥，擔任頭份競選總部的發言人，借重洪志彥的能力來協助處理中港溪區域媒體事務。

目前身兼竹南鎮代表及苗栗縣農會理事長的陳怡樺，過去一段時間，曾陷入參選長考，起先，她曾先後考慮參選竹南鎮長及竹南第4選區的縣議員，但經考慮地方和諧以及姐妹情深下，陳怡樺決定不參加任何選舉，專心扮演好縣農會理事長角色，期望與總幹事鍾金光通力合作，將推銷苗栗農產品的工作發揮到極致。

陳怡樺決定暫不投入這次9合一選舉，鍾東錦得悉後，日前親自拜訪請託陳怡樺擔任競選總部發言人，幾經長考後，陳怡樺首肯。陳怡樺表示，看到議長鍾東錦在主持苗栗縣議會期間，公正無私、辯才無礙，率全國之先，主導通過苗栗縣石虎保育自治條例，守護苗栗縣的好山好水，即使面對強權壓力，仍挺身而出，堅持做對的事情，並獲得大多數鄉親的認同，她認為只有鍾東錦議長更上層樓，擔任未來的苗栗縣長，才能延續徐耀昌縣長的政策，帶領苗栗朝向觀光科技大縣的目標邁進。

為了表示對陳怡樺就任競總發言人的重視，鍾東錦特別在26日上午，在苗栗市競選總部召開記者會公布，讓陳怡華首度以發言人角色面對媒體，另外，現場還有另一引人囑目的人物現身，就是目前在東海大學攻讀博士班的教授洪志彥，這次民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，在上一次參選苗栗縣長時，洪志彥曾出任徐總部發言人，並曾擔任過頭份鎮公所秘書及苗栗縣議會機要秘書等職務，鍾東錦特別借重洪志彥對於中港溪區域地方事務非常熟悉，委請洪志彥接下頭份競選總部發言人的工作，

洪志彥表示，一聽到鍾東錦提出請託的需求，他馬上就同意，因為鍾東錦在許多場合中，每每展現「真實、不作做」、「誠意、不虛偽」的態度，與一般的政治人物絕然不同，也就是鍾東錦這種「真誠」個性，讓他願意暫時放下博士班的課程，站出來為他講實話。

另外，中秋節屆近，苗栗縣內栽種許多文旦柚，尤其是西湖鄉更是文柚的大產區，鍾東錦考慮受到兩岸關係緊繃的影響，中國大陸從8月3日開始，就禁止台灣文旦銷往大陸，對於果農造成很大的壓力，農民辛苦付出的成本和心血，可能遭受損失，因此日前才與苗栗縣農會理事長陳怡樺前往西湖鄉訪視文旦收成與銷售狀況，看到身兼永齡慈善基金會苗栗親善大使的陳怡樺，不但為果農代言，還透過各種管道直接幫忙銷售，做事認真負責，因此，當場邀約陳怡樺擔任競選總部新聞發言人的工作，陳怡樺欣然接受。

為了幫助苗栗果農推銷文旦柚，鍾東錦還特地準備柚子帽，為2位新聞發言人加冠，鍾東錦也和夫人陳美琦一起戴上柚子帽，4人一同代言，呼籲民眾多多購買苗栗縣「柚」香「柚」甜的文旦柚，鍾東錦也歡迎鄉親多來競選總部坐坐，總部會準備苗栗在地文旦柚給鄉親們品嘗。