針對所謂的國民黨中央黨務人士指摘苗栗縣長徐耀昌暗助鍾東錦，並可能會有黨紀相關處分，徐耀昌27日一早接受本報記者專訪時強硬回應，他的縣長任內還有4個月，維持府會和諧是他應做的本分，尤其是明年的預算還未通過。他直批黨中央提名的人一定會當選嗎？就算他想替謝福弘站台輔選，但是謝福弘陣營操盤者是劉政鴻，這叫他如何站台輔選？徐耀昌呼籲黨中央彼此留個退路，要不然反正他是要退休的人，黨中央要如何處分？他都無所謂。

國民黨中央黨務人士透過媒體放話，直接點明徐耀昌暗助鍾東錦，並指稱黨中央有所掌握，但後續處理，要看徐耀昌在全代會之後的輔選態度。

對於黨務人士的放話，徐耀昌27日一早表示，他的縣長任期還有4個月，在這最後任期中，最重要的是明年整個縣府的預算審查，議長代表縣民，也是他的老闆之一，所以他有責任須維持府會和諧，與議長維持良好互動，本就是他應該做的。

徐耀昌表示，對於縣長爭逐，他一直都盡心盡力去協調，也多次勸退鍾東錦，但鍾東錦不願接受，他也沒有辦法，他也沒有資格下令鍾東錦不要選，鍾東錦也不會聽他的，中央有中央的看法，但是也要考量一下地方的立場，地方也不是全部事情都得聽中央的。

徐耀昌抨擊，黨中央所提名的人就一定會當選嗎？像是國民黨現在提名謝福弘，但是他的競選操盤手是劉政鴻，叫他怎麼替謝福弘站台輔選？徐耀昌的說法很直接表明他與劉政鴻不可能合作，尤其是在造橋坤輿事件後，劉政鴻處處與縣府作對，更使兩人之間裂痕加大，已到無可收捨的地步。

徐耀昌呼籲黨中央，要心存厚道，為彼此留一個退路，黨中央要尋什麼理由來處分他，他也無所謂，反正他只剩4個月任期，準備要退休了。