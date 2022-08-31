曾2度參選金門縣長的前「金門高粱黨主席」洪志恒，今天再以無黨籍登記角逐縣長寶座。（李金生攝）

洪志恒強調，當選後一定要做到防假酒、救金酒，顧好金門的「金雞母」，讓金門鄉親翻身過好日子。（李金生攝）

洪志恒今天在台南夢想舞蹈團和30位友人的陪同下，第3度登記競選金門縣長。（李金生攝）

曾2度參選金門縣長的前「金門高粱黨主席」洪志恒，今天在台南夢想舞蹈團和30位友人的陪同下再登記競選縣長，不但安排職業舞者在縣府大門口大跳國標舞，自己也引吭高歌「都是月亮惹的禍」改編曲，再為年底大選帶來歡樂氣氛。

3度叩關進軍縣府，此次以無黨籍登記參選的洪志恒表示，「改變金門」是他的競選主軸，當選後一定要做到防假酒、救金酒，顧好金門的「金雞母」，讓金門鄉親翻身過好日子。

也曾3度參選立委的洪志恒，今天再刷新自己的參選紀錄，一早就在台南夢想舞蹈團和30位精心打扮的台灣友人陪同下現身縣府，婀娜多姿的身影穿梭來去，讓平日安靜的縣府一下熱鬧起來。

洪志恒發表競選宣言，強調自己這次要當選，真正有機會，只要每個人都願意站出來，他當選的機會就愈來愈大。特殊政見包括闢建兩岸交流公園，以及為戰死金門的英靈建立「靈體之位紀念碑」在內。

大打「金酒牌」的洪志恒還說，金酒經營面臨困境，4年減賺100億，縣庫很快要破產，老人年金可能發不出來，金酒員工的福利也可能受到影響，「亡酒感」讓鄉親憂心，也讓他有機會挑戰尋求連任的楊鎮浯。

台南夢想舞蹈團的創辦人王翔老師、蔡孟芮老師也在縣府大門口連跳3支國標舞，精湛的舞技獲得喝采。有「金門歌王」外號，曾在走訪金門的親民黨主席宋楚瑜面前大唱「心經」的洪志恒，也大唱「都是月亮惹的禍」改編曲，用歌聲宣達他當選後要開闢島東至島北的北濱海公路，改善金門交通，並在兩岸設立100家金酒的子公司、孫公司，擴大營業版圖和經營績效，也為未來興建「金廈大橋」做好準備的競選政見。