對於市民反映的近期頻繁停電問題，8月25日，四川省綿陽市三台縣發展和改革局回應，當前發電廠自發電量僅僅達到滿發的30％-40％，大範圍、長時間極端高溫天氣又導致居民生活用電負荷飆升，縣委政府已要求各級機關企事業單位帶頭節約用電，8月18日後中午12點到2點，下午6點到第二天早上8點全縣所有機關全部停電來保民生。

三台縣發展和改革局表示，7月以來，四川省遭遇60年一遇的極端高溫天氣，面臨歷史同期最高極端氣溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷疊加的嚴峻局面，高溫災害與旱災並行，電力供需矛盾極為突出，用電負荷持續攀升。根據氣象局預報，8月7日以來三台縣最高氣溫達40℃以上，社會用電需求不斷提高，電網用電負荷節節攀升，在承受高溫、高負荷雙重壓力下，線路及設備紛紛出現超載、重載現象，電網整體處於高位運行狀態。

目前涪江水已經接近乾枯狀態，永安公司各發電廠能發電的機組出力達不到70％，自發電量僅僅達到滿發的30％-40％，大範圍、長時間極端高溫天氣又導致居民生活用電負荷飆升，較去年同期增長40％以上。所以受自發電和下網量的影響，同時也根據負荷調控要求，對用電負荷大超載的10千伏線路進行了輪流停運避險，避免因負荷過重導致縣域電網出現大面積停電事故。這是近期頻繁停電的主要原因。

為確保三台電網安全穩定運行，在堅持保電網安全、保民生、保重點的原則情況下，一是落實永安電力公司加強機組的維護，組織網內機組應發盡發，並優化電力調度方案，最大限度保護民生用電；二是引導工業企業錯峰生產、避峰生產，讓電於民，且從15日0點開始至本輪極端高溫乾旱災害影響結束，全縣除保民生、保安全需要，其餘企業全部暫停生產，讓電於民。

三是要求各級機關企事業單位帶頭節約用電，8月18日後中午12點到2點，下午6點到隔天早上8點全縣所有機關全部停電來保民生，上班期間空調溫度調至27度以上，並開展督導檢查；四是暫停建築工地、景觀照明和燈光秀的用電。

五是縣委縣政府已成立讓電於民節約用電工作專班，且從18日開始至本輪極端高溫乾旱災害影響結束，每天組織人員開展督導檢查全縣鎮鄉商超、商戶、娛樂等用電戶控制空調溫度，節約用電現場宣傳工作，引導用戶關閉戶外店招燈及店內多餘燈光，最大程度用電於民、讓電於民。