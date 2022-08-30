新竹市香山區30日傍晚5時36分左右傳出停電情事，有2000多戶受影響。（翻攝台電官網／陳育賢新竹傳真）

新竹市香山區30日傍晚5時36分左右傳出停電情事，台電初步了解，是因供電線路設備事故，造成香山區新香街一帶有2000多戶停電，台電已緊急派員巡查並搶修中，台電官網的預計復電時間為晚間7時43分。