竹市香山區傍晚傳逾2000戶停電 台電官網估復電時間曝 18:482022/08/30 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市香山區30日傍晚5時36分左右傳出停電情事，香山區新香街一帶有2000多戶停電。（示意圖／王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市香山區30日傍晚5時36分左右傳出停電情事，有2000多戶受影響。（翻攝台電官網／陳育賢新竹傳真） 新竹市香山區30日傍晚5時36分左右傳出停電情事，台電初步了解，是因供電線路設備事故，造成香山區新香街一帶有2000多戶停電，台電已緊急派員巡查並搶修中，台電官網的預計復電時間為晚間7時43分。 北市公館商圈中午突停電 糗！隔壁就是台電總公司 都是牠們幹的！昨白蟻今松鼠 高雄8千戶停電逾1小時 新店1.7萬戶大停電 網：打雷後聽到爆炸聲 #香山區 #台電 #新竹市 #原因 #設備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高虹安批「席次過半還發生球場門」竹市議會藍黨團：無的放矢 17:342022/08/29 政治 高虹安拔頭籌 首位完成新竹市長參選登記 12:062022/08/29 政治 伊拉克教士薩德退出政壇掀波 綠區遭砲擊15死 12:312022/08/30 國際 減碳搶綠電 台電、中油進軍離岸風電 04:102022/08/29 財經要聞 台灣好行觀霧線30日正式通車 預約滿8成大受歡迎 14:222022/08/29 生活 反四接公投 民團批林右昌對人民開紅燈 04:102022/08/29 地方新聞 月餅含「這個內餡」直接微波恐爆炸 台電建議這三招 12:442022/08/29 生活 沈慧虹發表輝煌主視覺 各行各業女力齊挺 14:132022/08/29 政治 竹市動物園響應軍人節 8/31起5天軍人免費入園 19:592022/08/29 社會 有更多被看間的機會 沈慧虹：全力推動街舞教育 13:452022/08/30 政治 2022誰來做老大》新竹市長 高虹安酸藍綠 挨轟登記參選才關心地方 04:102022/08/30 政治要聞 批高虹安不懂地方事務 林耕仁再轟：說法不厚道 12:052022/08/30 政治 北市公館商圈中午突停電 糗！隔壁就是台電總公司 13:162022/08/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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