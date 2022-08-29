瑞士一群政界人士所組成的「不要停電」(Stop Blackouts)團體發起了一項請願活動，要求修改瑞士的能源政策，以確保充足的電力供應，並且希望將核電繼續作為供應來源之一。

瑞士在2017年時決定關閉境內5座核電廠，當時主要是針對日本2011年福島核事故事件，引起安全考量，因此做出關閉核能的決議。瑞士目前已關閉一座核電廠。

在瑞士的直接民主制度下，如果該請願活動獲得10萬個簽名連署，就可以訴諸公投修改憲法。

該「不要停電」活動團體表示，計畫在周二發起請願活動。該團體的6名成員中，有5名是來自右翼政黨的國會議員。

該團體說，在不久之前，瑞士還擁有安全的、幾乎不含碳排的發電方式；但是後來無緣無故放棄了氣候和環境友善的水力發電和核能發電。

「不要停電」活動帶頭的Vanessa Meury說，「我們不能沒有核電廠」。

該組織將尋求修改憲法，要求瑞士政府正式地保障能源安全，並使用所有氣候友善的方式來發電。

瑞士公用事業一名官員在七月時曾表示，如果出現電力供應短缺問題，可能會實施4小時的區域輪流停電。

而瑞士的鄰國德國最近也表示，將考慮延長一些核電廠的使用壽命。